LAMEGO: Conferência Murganheira regressa no dia 24

A Conferência Murganheira regressa no dia 24 à cidade de Lamego, tendo como oradores o patologista Manuel Sobrinho Simões e o psiquiatra Júlio Machado Vaz.

O tema escolhido para as intervenções deste ano é “À Saúde com Old Friends”, que pretende ser “uma conversa para a vida que abordará o conhecimento, o pensamento, a ciência e a sociedade”.

Manuel Sobrinho Simões é médico patologista e diretor do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular e Celular da Universidade do Porto. Júlio Machado Vaz é médico psiquiatra, professor universitário e autor de quase vinte livros, colaborando há várias décadas com a imprensa, a rádio e a televisão.

O evento decorrerá no Teatro Ribeiro Conceição, com entrada livre.