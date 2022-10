LAMEGO: “A alegria da casa” é tema de fórum de discussão sobre Ambiente e Sustentabilidade

O Convento de Santo António de Ferreirim, em Lamego, no distrito de Viseu, acolhe sábado o segundo fórum de discussão sobre Ambiente e Sustentabilidade, com o tema de “A alegria da casa”.

Promovido pelo OIKOS, este fórum de discussão reunirá alunos do Agrupamento de Escolas de Latino Coelho, numa conversa moderada por João Pereira e pela professora Lídia Valadares.

Antes da conversa, numa articulação com as artes cénicas, haverá a leitura encenada do texto de Jean Giono “O homem que plantava árvores”, com interpretação de João Pereira, do Teatro Solo.

O OIKOS – A Casa Comum é um lugar de diálogo com a sociedade, sobre cultura ambiental, a partir do extinto Convento de Santo António de Ferreirim.