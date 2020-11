Infantis do Académico vencem em Calvão

Foram três as vitórias alcançadas pelos nadadores do Académico de

Viseu, nos passados dias 20 e 21, nas piscinas do Colégio Calvão, em Aveiro.

A equipa Viseense levou ao Torneio de Abertura de Infantis, da ANCNP,

seis nadadores. Foram convocados Lara Fonseca, João Vitória, Martim Lavajo,

Guilherme Sousa, Miguel Batista e Guilherme Silva.

As provas decorreram em duas jornadas, apenas de manhã, por

indicação da DGS e sob apertadas regras de funcionamento, para

cumprimento das indicações da delegação de saúde local.

Os infantis Academistas foram os vencedores das provas de 200 Estilos,

200 e 400 Livres, somando dezasseis classificações entre os três primeiros.

Foi uma participação muito prometedora, com nós prestações e

excelentes resultados. Estiveram em prova 14 clubes, com 116 atletas

envolvidos na competição.

Os Viseenses iriam ter em competição, dia 28 sábado, uma nadadora ao

serviço da Federação Portuguesa de Natação, mas a competição não se irá

realizar, tendo sido adiada. O mesmo aconteceu com o Meeting Internacional

do Algarve, que também foi adiado, sem data para nova realização.

Ainda assim está agendado o Zonal de Juvenis, para os dias 5 e 6 de

Dezembro, para o qual os Academistas têm 4 atletas apurados, aguardando-se

ainda a confirmação da realização da prova.