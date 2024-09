Incêndios: Bispo de Viseu solidário com vítimas e grato a quem combate no terreno

O bispo de Viseu, António Luciano, manifestou hoje “solidariedade com todas as pessoas que estão a ser vítimas” dos fogos que assolam a região e agradeceu “aos bombeiros, proteção civil, GNR, autarcas, voluntários e populares que estão no terreno”.

Numa nota publicada na página da diocese na Internet, o prelado manifesta ainda as condolências aos familiares da vítima mortal em Almeidinha, no concelho de Mangualde e desejou também “as rápidas melhoras a todos os que ficaram feridos e se encontram hospitalizados”.

“A todos aqueles que sofrem, nesta hora de dor e de grande sofrimento, quero deixar uma palavra de conforto e alento na esperança de que, em Cristo, venceremos todas as adversidades e provações provocadas por estes trágicos incêndios”, refere o bispo de Viseu na sua mensagem, adiantando que a diocese que lidera está “disponível para ajudar os necessitados, através das suas paróquias e instituições, com os meios disponíveis ao seu alcance”.

António Luciano deixa ainda um apelo à população, no sentido de ter “uma atitude preventiva e pró-ativa no combate aos incêndios” e que “sigam as indicações dadas pelas autoridades competentes”.

Pelo menos sete pessoas morreram e 40 ficaram feridas, duas com gravidade, nos incêndios que atingem desde domingo a região norte e centro do país. As mais recentes vítimas são três bombeiros que morreram hoje num acidente quando se deslocavam para um incêndio em Tábua, distrito de Coimbra.

Hoje, às 13:30, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registava 127 ocorrências, envolvendo mais de 5.400 operacionais, apoiados por 1.700 meios terrestres e 25 meios aéreos.

O Governo alargou até quinta-feira a situação de alerta devido ao risco de incêndios, face às previsões meteorológicas, e anunciou a criação de uma equipa multidisciplinar para lidar com as consequências dos fogos dos últimos dias, coordenada pelo ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, que teve hoje a sua primeira reunião em Aveiro.