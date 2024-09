Incêndios: A24 entre Castro Daire e Viseu cortada ao trânsito

A autoestrada 24 (A24) está cortada ao trânsito em Castro Daire devido a um incêndio florestal no concelho, informou hoje fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

A A24, entre Mamouros e Viseu e a Estrada Nacional (EN) 2, entre Mamouros e Ribolhos, e a 228, entre Fermontelos e Figueiredo de Alva, no concelho de Castro Daire, distrito de Viseu, estão cortadas ao trânsito, devido a um incêndio florestal, disse a mesma fonte.

Este incêndio teve início pelas 21:23 de segunda-feira em Soutelo, freguesia de Mões, e pelas 12:00 de hoje mobilizava 161 operacionais apoiados por 44 veículos e quatro meios aéreos.

Há ainda no distrito de Viseu outras vias cortadas ao trânsito, segundo fonte da GNR, como a A25, entre Mangualde e Chãs de Tavares, o Itinerário Complementar 12 (IC12) em Nelas e as EN 16, 231 e 329, em Mangualde, Nelas e Penalva do Castelo.

O Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões mobilizava, há vercva de uma hora, 301 operacionais, apoiados por 81 veículos e três meios aéreos, para o incêndio de Folhadal, Nelas, cujo alerta foi pelas 11:53 de segunda-feira.

Continua ativo o incêndio que deflagrou em Miuzela, concelho de Penalva do Castelo, pelas 00:15 de segunda-feira, que se propagou ao concelho vizinho de Mangualde, mobilizando 157 operacionais com 43 veículos e três meios aéreos.

Ainda no distrito de Viseu, no concelho de Vila Nova de Paiva, com início pelas 17:18 de segunda-feira, em Vila Cova à Coelheira, um incêndio em povoamento florestal mobilizava, à mesma hora, 64 operacionais com 16 veículos e um meio aéreo.

O incêndio em Mangualde provocou uma vítima mortal, durante a noite, de doença súbita, confirmou hoje à Lusa fonte da Proteção Civil. Segundo fonte do Comando Sub-Regional Viseu Dão Lafões, a habitação não ardeu.

O incêndio em Nelas provocou até ao momento sete feridos, dois em estado grave.

Em Penalva do Castelo há já contabilizadas uma primeira habitação e um veículo dos bombeiros voluntários consumidos pelas chamas.