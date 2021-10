IL- Exploração de Lítio

O Núcleo de Viseu da Iniciativa Liberal vem por este meio demonstrar a

surpresa por, apenas dois depois após as Eleições Autárquicas, ter sido

feito anúncio por parte do Governo do Partido Socialista do início da

consulta pública do relatório ambiental de prospeção de lítio em oito

zonas do país, sendo a região de Viseu uma das mesmas.

Num momento delicado, em que a maior parte dos autarcas locais estão de

saída ou em vias de tomar posse, o timing escolhido pelo governo para

este debate, é desastroso, dando margem à alimentação dum clima de

desconfiança e abrindo espaço à especulação sobre o interesse que possa

existir em que não exista uma discussão extensa, informada e técnica.

Tal abordagem fere à partida aquela que deveriaser a intenção duma

consulta pública: escrutínio, análise profunda e independente e

auscultação de autarquias, agentes privados/sociais, setores técnicos da

área e a população em geral.

Ainda que cientes que a prospeção poderá fazer na medida do potencial da

mesma no concelho, e que a exploração do “petróleo branco” em respeito

pelas mais avançadas regras de proteção ambiental e social pode trazer

uma recompensa real para as populações e territórios, a Iniciativa

Liberal não ignora os argumentos que apontam uma possível contaminação

de aquíferos, poluição do ar com partículas ou degradação física e

química dos solos em prospeção.

O risco de que o lítio, visto com uma das tecnologias para o combate às

alterações climáticas e para uma melhoria na eficiência energética,

possa causar danos graves e irreversíveis nos territórios onde é

extraído se não forem tidas em contas as possibilidades de o minorar ao

estritamente essencial, é uma preocupação para os liberais em todo o seu

impacte social, económico e ambiental

É uma discussão em que todos, dos Viseenses mais anónimos às

Instituições Publicas e da Sociedade Civil, devem participar e a que a

Iniciativa Liberal Viseu não quer estar alheada, e fará por ter uma ação

ativa no processo.

Da parte da Iniciativa Liberal, além do debate interno que temos vindo a

promover, iremos em tempo e forma adequada requerer ao Governo o

alargamento do prazo para que essa discussão se faça em condições, em

sede parlamentar. Localmente, faremos por reunir especialistas na área

de modo a podermos analisar as premissas técnicas do relatório de

avaliação ambiental, mantendo o foco no valor intrínseco da

biodiversidade, recursos naturais e culturais da nossa região sem deixar

de ponderar o interesse económico, privado e público, da exploração de

lítio numa avaliação que, quando terminada e em tempo útil, tornaremos

pública. O relatório tem quase 300 páginas, vários anexos e uma

linguagem técnica que carece de trabalho especializado para ser

comentado.

A consulta pública do relatório da Direção Geral de Energia e Geologia

estende-se até 10 de novembro, um prazo manifestamente insuficiente,

tendo em conta que a maior parte das tomadas de posse acontecerão a meio

do mês de outubro, razão pela qual entendemos fundamental o seu

alargamento. A não ser assim, o Governo do Partido Socialista deixará a

claro o desprezo pelas regiões em causa, maioritariamente no Interior

Norte e Centro, apenas se lembrando de promessas em período de campanha

eleitoral. Fica o desafio às Entidades Públicas, Associações Civis e às

demais forças políticas, inclusivamente ao Partido Socialista, que nos

acompanhem no necessário debate e nesta reivindicação por Viseu e pelos

Viseenses.