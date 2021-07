IL – Águas de Viseu

Fernando Figueiredo, candidato da Iniciativa Liberal à autarquia de

Viseu, está preocupado com o abastecimento de água na região e em

especial com o concelho de Viseu. A situação em concreto da Barragem de

Fagilde, construída em pleno leito do Rio Dão com o objectivo o

fornecimento, parcial, de água urbana aos concelhos vizinhos Viseu,

Mangualde, Nelas, Sátão e Penalva do Castelo, está com os seus 37 anos,

identificada nos relatórios do LNEC e APA com o paredão em fim de vida.

Nesses relatórios demonstra-se que a expansão do betão da barragem

aguenta apenas mais um período de 8 a 10 anos de modo que até lá ou se

reforça a estrutura ou se constrói uma nova barragem a jusante para

evitar que a região fique sem água. Perante esta evidência grave o

candidato da IL mostra-se surpreso com o silêncio das entidades

competentes, governo em especial, nesta matéria tão importante para os

Viseenses e para a região.

Há 2 anos a esta parte o ministro socialista do Ambiente assumiu em

Viseu que o Governo iria procurar encontrar no atual quadro comunitário

de apoio, as verbas necessárias para construir nova barragem em Fagilde

e reforçar o abastecimento de água a 150 mil habitantes. Daí para cá,

nem uma palavra, questiona Fernando Figueiredo, lembrando que o

compromisso foi assumido durante a cerimónia de assinatura do protocolo

entre os cinco municípios da região para a criação de uma empresa

plurimunicipal, a Águas de Viseu.

Também essa empresa, a Águas de merece a atenção da Iniciativa Liberal

que seguirá este processo com atenção para evitar que seja mais uma

empresa para colocação dos boys amigos do centrão e seja antes um modelo

de gestão mais equilibrado, entre uma empresa comercial, com proveitos

próprios, inerentes à sua sustentabilidade financeira, ainda que de

domínio público, com a aplicação de um tarifário justo, com

uniformização de tarifas, mas garantindo-se a acessibilidade económica

por parte das famílias, de que são exemplo as tarifas sociais e valores

mais baixos para a factura mensal do consumidor final para água de

melhor qualidade.

Fernando Figueiredo deixa a promessa de que neste mandato se preocupará

neste tema tão importante e que tem que ser no breve prazo resolvido

para evitar problemas futuros:

– Pressionar o governo central para que seja rapidamente encontrada uma

solução para a barragem de Fagilde, que é o mesmo que dizer a garantia

de água para a região. Reforço da actual barragem, construção de uma

nova, alargamento da capacidade de armazenamento, mais reservatórios,

melhor ETA e mais e melhor água serão as variáveis a manter sobre estudo

e solução no curto/médio prazo.

– Acompanhar o processo das Águas de Viseu para que a região e em

especial o concelho de Viseu tenha melhor água e água a um preço mais

baixo. A factura disparou nos últimos anos e pesa muito no bolso dos

viseenses e a Iniciativa Liberal irá trabalhar na CMV e batalhar na AM

para que o menor peso de impostos produza uma redução de custos nas

famílias e nas empresas neste bem essencial, que é a água!