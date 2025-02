Grupo espanhol assume posição acionista maioritária na SAD do Tondela

O Tondela anunciou hoje que o grupo espanhol Élite Gestión y Administración adquiriu uma “posição acionista maioritária” na SAD do clube beirão da II Liga portuguesa de futebol, mas mantém Gilberto Coimbra na presidência da administração.

“Acordo Ibérico. A CD Tondela – Futebol SAD e o Grupo Élite Gestión y Administración comunicam que foram concluídas as negociações para a aquisição de uma posição acionista maioritária da CD Tondela – Futebol SAD”, anuncia em comunicado.

No documento enviado à agência Lusa, a SAD do Tondela afirma que o novo conselho de administração será presidido por Gilberto Coimbra, igualmente presidente do Clube Desportivo de Tondela.

No conselho de administração da SAD estarão também os administradores Ignacio Rivera Quintana e Constantino Fernández Pico, ambos representantes do Grupo Élite Gestión y Administración.

Segundo a nota de imprensa, o Tondela e o grupo Élite Gestión y Administración “vão trabalhar, de agora em diante, em conjunto para a afirmação da CD Tondela – Futebol SAD” e para “cumprir o sonho” do clube e de Gilberto Coimbra, a academia de futebol.

A SAD do Tondela esclarece ainda que o grupo Élite Gestión y Administración é acionista do Racing Club Ferrol e “com esta aquisição assume-se como o primeiro grupo a deter dois clubes nas ligas profissionais de Espanha e Portugal”.

“Com este passo pretende-se criar sinergias entre os dois emblemas, com uma aposta clara na formação e no crescimento sustentado de ambos os clubes, tanto a nível desportivo como em infraestruturas”, refere.

Em outubro de 2022, o presidente Gilberto Coimbra assumiu à agência Lusa que o Tondela tinha retomado os 80% das ações, vendidas em 2018 por seis milhões de euros, ao também grupo espanhol Hope Groupe, assumindo assim a 100% a responsabilidade do clube.

Gilberto Coimbra, que é presidente do clube desde 2003, e presidente da SAD desde 2022, disse na altura à agência Lusa que “no imediato, o objetivo” era “tentar pôr, novamente, o clube com contas limpas e também na I Liga”, após a descida de divisão no final da época 2021/22.

Na última assembleia geral do clube, em julho de 2024, os sócios deram permissão ao presidente para a venda de ações da SAD, apesar de hoje não ser adiantada a percentagem adquirida.

Em julho de 2024, Gilberto Coimbra admitiu à agência Lusa que estava a trabalhar para a venda da SAD, porque esta, financeiramente, não estava nada bem, e porque um investimento no Tondela seria “muito importante” para o clube.