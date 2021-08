FUTSAL | VISEU 2001 B NA TERCEIRA DIVISÃO NACIONAL

O Viseu 2001 foi convidado pela FPF para participar no Campeonato Nacional da Terceira Divi­são de Futsal, em consequência da desistência do histórico AR Freixieiro.

É uma notícia recebida com um misto de alegria, mas com alguma nostalgia pela ENORME con­sideração e respeito que o Viseu 2001 mantém por este clube histórico: O primeiro jogo oficial do Viseu 2001 realizou-se sem Setembro de 2002, precisamente contra o na altura Campeão Nacional Freixieiro.

Pretende-se continuar a trabalhar e aproveitar esta oportunidade para continuar a fazer crescer os jovens atletas do Clube.