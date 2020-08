FUTSAL | LUCAS OTANHA NO VISEU 2001 Lucas Otanha é o novo reforço do Viseu 2001, para representar a equipa Sénior de Futsal do Clube, que militará a Liga Placard de Futsal. Com compromisso válido por dois anos, o fixo de 25 anos chega a Terras de Viriato para refor­çar o Plantel de Paulo Fernandes. O Viseu 2001 dá as boas vindas ao Lucas.