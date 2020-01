Francisco Soares e Rodrigo Boavida – Bronze na Copa de Espanha Junior

Realizou-se este Domingo em Villares de la Reina (Salamanca) a “Copa de Espanha de Juniores Castilla y Leon 2020” em Judo. Com 250 atletas inscritos, o máximo permitido de lotação, esta prova antevia um grau de dificuldade muito grande, por contar com atletas do mais alto nível vindos de toda a Espanha e também alguns de Portugal.

No âmbito da preparação dos atletas do Judo Clube de Viseu para o Campeonato Nacional de Juniores, que se realizará em Odivelas a 28 de Fevereiro, a participação nesta competição, constituía um enorme desafio.

Francisco Soares no seu 1º ano de Junior (Campeão Nacional de Cadetes -55kgs em 2019), participou agora nos -60Kgs, categoria que contava com 37 Judocas. O Judoca Viseense entrou de forma magnífica e venceu os seus 3 primeiros combates por Ippon, numa demonstração de tirar o fôlego a qualquer espectador.

Nas meias-finais Francisco Soares lutou até ao último segundo, mas não conseguiu levar de vencida o seu adversário. Com uma medalha para conquistar, encarou o combate de disputa pela Medalha de Bronze com a maior seriedade e levou de vencida o seu adversário espanhol, subindo ao 3º lugar do Pódio.