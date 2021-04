FERNANDO SALGUEIRO PRONTO PARA MAIS UM DESAFIO

“Ai estamos nós de regresso”, palavras de Fernando Salgueiro no regresso ao cockpit do seu Ford Escort, que regressa ao Campeonato Portugal de Montanha com uma nova decoração, como nos confirmou “ ano novo, vida Nova “….Em termos de expectativas para esta edição da Rampa da Arrábida, disse-nos logo, “ com o adiamento da Rampa de Murça, a Arrábida será a primeira desta época, esperando eu que se leve a efeito as restantes sete que fazem parte do calendário. Em termos de objectivos, para esta rampa que pelos vistos vai ter chuva, e antes de mais terminar todas as subidas, sempre a melhorar os meus tempos de preferência sem problemas técnicos com o carro, de forma a poder lutar pela victória em termos de categoria, embora, esteja a ver que a concorrencial não vai dar qualquer tipo de trégua, há sim que lutar até final por uma posição no pódio, já seria muito bom, para assim tentar amealhar o maior numero de pontos com vista ao Campeonato “, conclui Fernando Salgueiro.

Fernando Salgueiro e o seu Ford Escort irão fazer as verificações técnicas na 6ª feira, com a 1ª subida prevista para as 10h45m de sábado seguindo-se depois mais três subidas , duas de treinos e a 1ª oficial. Depois no dia de domingo serão mais quatro subidas, uma livre, uma da warm-up e duas oficiais.