Federação Portuguesa de Ténis promove formação em Vouzela

Vouzela vai receber, nos dias 17 e 18 de julho, um workshop de iniciação ao ténis em ambiente escolar para

professores de Educação Física e para treinadores de ténis, promovida pela Federação Portuguesa de

Ténis.

A formação irá ter lugar na sede da Associação “Os Vouzelenses” e é duplamente creditada:

– Professores de Educação Física – 15h de formação (CCPFC) – inscrição gratuita para professores

de educação física (1a inscrição)

– Treinadores de Ténis – 3 UC

–

As inscrições decorrem até ao dia 14 de julho e têm um custo de 90 euros. Para os professores de educação

física a frequência é gratuita.

Novos Horários em período COVID:

Sábado – das 17h00 às 19h00 (online por zoom)

Domingo – das 9h00 às 20h00 (presencial – em court ou pavilhão escolar)

Organização do Workshop:

1. Visualização dos vídeos com a componente teórica

2. Presença na sessão de esclarecimento de dúvidas via Zoom no sábado das 17h às 19h

3. Presença nas sessões práticas no domingo das 9h às 13h30 e das 15h às 20h

4. Teste teórico online na terça-feira seguinte ao workshop (apenas para professores de Educação

Física)

Mais informações e fichas de inscrição no link:

http://www.tenis.pt/index.php/formacao/cursos-acoes

Enviar ficha de inscrição para: formacao@fptenis.pt