Eucalipto de Contige na quinta posição do Concurso Europeu Árvore do Ano

Um eucalipto secular da freguesia de Contige, no concelho de Sátão, distrito de Viseu, conquistou a quinta posição do Concurso Europeu Árvore do Ano, divulgou hoje a Biond – Associação das Bioindústrias de Base Florestal.

“Numa votação extremamente participada, a extraordinária e secular árvore da freguesia de Contige conquistou 10.281 votos do público”, referiu a associação, em comunicado.

No seu entender, esta distinção “poderá ajudar ao reconhecimento” desta espécie que, em Portugal, ocupa uma área plantada que corresponde a 26% do total da floresta portuguesa.

“O eucalipto é uma espécie naturalizada que se encontra em Portugal há mais de 200 anos e é hoje o grande motor da floresta portuguesa. Importante fonte de rendimento para os proprietários, o eucalipto permite alavancar o investimento noutras espécies”, sublinhou.

Segundo a associação, “as plantações de eucalipto bem geridas e com adequado ordenamento podem ser bons locais de biodiversidade”.