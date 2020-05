Envelopes e packaging Portugal

O branding é um dos fatores diferenciais na momento de decisão de compra, independentemente da indústria ou segmento de mercado. Apesar de ser um ativo imaterial, a marca legitima um preço mais alto e cria empatia no consumidor. Com efeito, não existem empresas bem-sucedidas sem marcas fortes e não é possível transmitir os valores de uma marca forte sem envelopes ou packaging apropriado. Este aspeto faz com que um bom fornecedor destes materiais como, por exemplo, a https://www.envelopesonline.pt/ seja fundamental na hora de montar uma boa estratégia de branding.

Embora seja um serviço essencial para qualquer empresa que lide com logística, envio ou entrega de produtos, a verdade é que pode ser complicado reunir todas as informações sobre empresas fornecedoras de packaging em Portugal, que operem online. Na hora de optar por um destes serviços, deve ter em atenção aspetos como o preço, a qualidade dos produtos, a rapidez ou modalidade de envio, a adequação das opções disponíveis às necessidades do seu negócio e a eficiência do atendimento ao cliente. Muitas vezes, os empreendedores menos experientes tomam as suas decisões apenas com base no custo e isso leva a constrangimentos no longo prazo.

Se o seu negócio opera a nível nacional e tem também um fornecedor de packaging em Portugal, todo o processo de embalamento, branding e expedição de produtos fica facilitado. Por norma, estes fornecedores online oferecem opções em praticamente todos os tamanhos e formatos existentes, utilizando vários tipos de material, cores personalizáveis pelo cliente e também a utilização de logótipos, para que consiga construir uma marca forte, coerente e credível em redor dos seus produtos ou serviços.

Os custos associados a serviços de envelope ou packaging são também uma boa notícia para todas as empresas que necessitam deste serviço. Para além dos muitos códigos promocionais disponíveis nas respetivas plataformas, estes produtos são comprados em volume e, por isso, encomendas de grandes quantidades significam também um custo por unidade mais baixo. Se a utilização de embalagens ou pacotes é absolutamente necessária para as suas ações estratégicas, planear uma encomenda de grande volume pode revelar-se uma excelente opção em termos de otimização de custos.

Para além das caixas, sacos, tubos ou pacotes adequados ao envio de produtos como roupa, livros, objetos frágeis, CD ou merchandising, existem empresas como a citada acima, que garante ainda outros itens como etiquetas, selos, fita adesiva ou decorativa ou rolos de plástico de bolha. Embora estes extras pareçam uma minudência, a verdade é que é extremamente prático obter todos os produtos que necessitamos de uma única plataforma: todo o material chega ao mesmo tempo e por vezes reflete-se também numa diminuição de preço.

Tudo somado, a escolha de uma plataforma de packaging pode revelar-se muito importante para o sucesso ou fracasso de uma empresa. Existem negócios que averbam prejuízos devido a reembolsos que resultam de packaging deficiente ou inapropriado aos produtos que comercializam e essas situações também afetam a retenção de clientes, já que estes perdem a confiança na empresa. Como em todas as áreas de gestão, o planeamento e a escolha informada é sempre a melhor forma de evitar dissabores.