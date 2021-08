“Defesa reforçada com João André (ex- Oliveira de Frades)”

O Lusitano Futebol Clube chegou acordo com o defesa

João André, de 25 anos, para a representar o clube na próxima temporada.

João iniciou a sua formação no Lusitano durante seis épocas e

representou também a equipa sénior do clube na segunda temporada no

Campeonato de Portugal. Como sénior jogou ainda na AD Castro Daire,

Ferreira de Aves e Oliveira de Frades. Foi na equipa Ferreirense que se sagrou

Campeão da Divisão de Honra, Vencedor da Taça Sócios de Mérito e ainda da

Supertaça AF Viseu. É um regresso de um atleta que conhece e sente na

perfeição o clube.

Está assim assegurada a sétima contratação no plantel que estará às

ordens de João Paulo Correia. Estão também confirmadas oito renovações,

Calico, Helder Rodrigues, Leal, Luis Almeida, Kiku, Salú, Vasco Paredes e Iuri

Bessa. André Maló (ex-Ferreira de Aves), Gamarra (ex-Lamelas), Tomé (ex-

AD Castro Daire), Chico Simões (ex-Vila Chã Sá), Barry (ex-AD Castro Daire) e

Gonçalo Santos (ex-Ferreira de Aves) são outras das contratações já

confirmadas.

A direção do Lusitano aproveita para desejar os maiores e melhores

sucessos desportivos para a época que se avizinha.