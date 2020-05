DECO Centro alerta para compras virtuais que podem acabar mal

Têm chegado à DECO Centro denúncias de consumidores que, aliciados nas redes sociais por ofertas atrativas de produtos a preços simpáticos e à distância de um clique, efetuaram compras online que não correram bem, ou porque o produto não foi entregue, ou porque o reembolso não foi efetivado. Estes consumidores reclamaram junto das lojas virtuais e verificaram que, posteriormente, quem estava por detrás da página da rede social bloqueou o acesso.

A situação torna-se ainda mais difícil quando as lojas das redes sociais não se encontram registadas como empresas em Portugal, nem possuem um endereço físico de contacto. Neste caso não estamos perante vendas de comerciantes para consumidores, mas sim entre particulares, complicando assim a resolução de um possível conflito.

Aconselhando a que se mantenha seguro em sua casa, e antes de fazer compras online a DECO Centro alerta:

Recolha informação sobre a página com a qual pretende fazer negócio, opiniões de anteriores compradores, se existem ou não reclamações e o seu fundamento.

Verifique os contactos da loja, inclusive endereço físico para usar em caso de conflito. Algumas lojas nas redes sociais podem encerrar com um simples clique, ficando sem o produto encomendado e sem qualquer reembolso.

Se o preço for bom demais, desconfie.

Opte por meios de pagamentos seguros. O pagamento à cobrança, a transferência bancária ou por multibanco serão as melhores opções.

Certifique-se que recebe comprovativo da encomenda, com a descrição do produto, o preço, o endereço do vendedor e o prazo de entrega. A fatura é imprescindível caso seja necessário acionar a garantia do produto.

Se efetuou uma compra e não recebeu o produto dentro do prazo, pode cancelar a encomenda e pedir o reembolso do valor pago.

Não se esqueça que numa compra à distância existe o prazo de 14 dias seguidos, após receção da encomenda, para desistir, mas só se for um negócio entre comerciantes e consumidores. Caso tenha adquirido o produto a um particular, não existe esta possibilidade.

Conte com sempre com o apoio da DECO através do número de telefone 239841004, pode efetuar marcação para atendimento via skype ou por email: deco.centro@deco.pt.