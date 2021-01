Comunicado | Comissão Municipal de Proteção Civil

Na sequência da reunião de ontem no âmbito da pandemia da COVID-19, a Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC) deliberou, por proposta do Presidente da Câmara Municipal de Viseu, o seguinte:

Propor à Autoridade de Saúde e ao Ministério da Educação a suspensão do regime presencial das atividades educativas e letivas pelo período de uma semana, do 7º ao 12º ano, sugerindo também que esta suspensão seja alargada aos níveis mais baixos de escolaridade, nomeadamente o pré-escolar, 1º e 2º ciclo. A referida proposta da CMPC fundamenta-se na atual evolução da pandemia COVID-19 em Viseu, onde se regista, um índice de 808,2 por 100.000 habitantes, assim como se verifica a existência de vários concelhos limítrofes de Viseu em nível de Risco Extremo, nomeadamente: Vouzela, Castro Daire, Vila Nova de Paiva, Penalva do Castelo, Mangualde, Nelas e Carregal do Sal.

De referir também que o concelho de Viseu se caracteriza por uma média diária de 30.000 pessoas que transitam de e para os concelhos vizinhos por motivos profissionais. Sobre a comunidade escolar em particular, identificou-se 11 estabelecimentos escolares com casos ativos, dos quais 10 correspondem a estabelecimentos escolares (3 Creches, 3 Jardins de Infância, 1 Escola Básica de 1º ciclo e 3 escolas secundárias) e 1 ATL. A situação dos estabelecimentos acima referidos, implica com 16 turmas, das quais, 6 relativas a escolas secundárias e 10 nos restantes estabelecimentos escolares, sendo que, ainda na comunidade escolar, há dezenas de alunos ausentes por motivo de quarentena ou isolamento;

Suspensão da Feira Semanal de Viseu pelo período de uma semana, correspondente à sua não realização no dia 12 de janeiro, bem como a suspensão da Feira de Artesanato;