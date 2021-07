Clube de Ténis de Mesa de Mundão – Viseu continua a fazer história

Realizou-se durante o fim-de-semana, no pavilhão da EB Infante D. Henrique em Viseu, sob a

organização da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa com o apoio da APEE do AE Mundão e

da CM de Viseu a poule de subida à 2ª divisão nacional de ténis de mesa. A prova contou com

9 equipas da zona norte do país em busca de garantir os 4 lugares que davam acesso à 2ª

divisão nacional.

Em representação da Associação de Ténis de Mesa do Distrito de Viseu estava a equipa “B” da

APEE do AE Mundão que, após conquistar o título distrital de seniores e com a subida da

equipa “A” à 2º Divisão de Honra, pode procurar alcançar a subida à 2º divisão. Em sorteio

absoluto, foram constituídos 3 grupos de 3 equipas, em que a 1º classificada garantia

imediatamente a subida e as equipas que se classificassem em 2º lugar disputariam entre si a

vaga sobrante. A equipa de Mundão ficou inserida no grupo 3 com as equipas do A2Didáxis

(Braga) e com o Estrelas do Bonfim (Porto). No primeiro encontro a equipa Mundanense

venceu o A2Didáxis por 4-0 e não segundo venceu o Estrelas do Bonfim por 4-1 garantindo

assim a subida à 2ª Divisão Nacional em conjunto com o ARC Sobrão e o CTM Mirandela “B”,

vencedores dos respetivos grupos, e da AR Canidelense que venceu a poule dos segundos

classificados.

Com este resultado, a jovem equipa de Mundão, que composta apenas por 1 sénior e 4

juniores vai, na próxima época desportiva, disputar a 2º divisão nacional permitindo aos

atletas mais jovens preparar-se para integrar a equipa A. Também, pela 1ª vez, a Associação de

Ténis de Mesa do Distrito de Viseu tem 1 clube com 2 equipas a disputar as provas nacionais. A

equipa Mundanense afirma-se assim, cada vez mais, como grande referência e impulsionadora

da Modalidade na região e começa a afirmar-se como um clube modelo a nível nacional

baseando o seu trabalho na formação e na ligação direta à escola, com um rumo bem definido

o clube começa a ser dado como exemplo pelas estruturas nacionais do ténis de mesa.