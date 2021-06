Classic Cars Tour 2021 sai para a estrada de mãos dadas com o turismo

O Classic Cars Tour está prestes a começar e, de casa cheia, vai abraçar a competição de

automóveis clássicos dando a mão ao Turismo, ao visitar os principais concelhos a norte da

Guarda, oferecendo prémios aos melhores, cortesia da Bardahl, que assim se junta à

organização do Clube Escape Livre.

No próximo fim-de-semana, 18 a 20 de junho, o Classic Cars Tour vai levar cinquenta equipas a

desfilar pelos concelhos de Figueira de Castelo Rodrigo, Guarda, Mêda, Pinhel, Trancoso e Vila

nova de Foz Côa, num percurso exigente, belo e divertido

Por outro lado, as visitas à Adega Vale D’Aldeia, a Castelo Rodrigo, ao Parque da Trincheiras

em Pinhel, ao Museu do Côa, e aos centros históricos de Trancoso e da Guarda adicionam a

vertente turística e cultural ao evento.

O Classic Cars Tour atraiu um conjunto espetacular de inscritos com carros como o MG B GT de

Paulo Marques, o MG TD de Manuel Leitão, os inevitáveis Porsche 911 em várias versões como

o T de Adérito Varejão, o E de Evandro Gueiros, o S de Luís Pinheiro ou os belíssimos 911 SC de

João Igreja e Manuel Romão.

Destaque ainda para os diversos BMW pilotados por José Tinoco, Nuno Correia ou Rui

Torrinha, o Datsun 240 Z de Camilo Figueiredo, o Volvo 144 de José Rodrigues, os Jaguar como

o MKII 3.8 de Pedro Carregosa e o XJ de Daniel Esteves. Ou ainda o belíssimo Alpine Renault

A110 de Augusto Ramiro e o imponente Rolls Royce de Fernando Torrinha.

E porque o interesse sobre a prova e a qualidade da organização do Clube Escape Livre se

destacam, a Bardahl decidiu juntar-se ao Classic Cars Tour 2021, assegurando os prémios da

prova de regularidade, enquanto o prestigiado concessionário BMW – Matos & Prata, assegura

as viaturas de segurança.

Luís Celinio, presidente do Clube Escape Livre, salienta: “Receber bem é a nossa característica

e a de qualquer beirão pelo que acreditamos que todos vão conviver e desfrutar de um

grande fim-de-semana desportivo e de lazer”.

O Classic Cars Tour inicia-se às 9H de sexta-feira em frente à Camara Municipal da Mêda e

termina no Domingo com o desfile na Praça Luis de Camões na Guarda pelas 12H30.