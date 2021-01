Centro Hospitalar Tondela-Viseu recebe 111 médicos internos

O Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV) recebeu esta segunda-feira, dia 4 de janeiro de 2021, 111 médicos internos, que escolheram o hospital para realizarem a formação e darem início à carreira profissional.

Para Eduardo Melo, diretor clínico do CHTV, “a situação atual pede máximo empenho, compreensão e tolerância perante as dificuldades que se apresentam. Apesar deste contexto, garanto que vamos receber-vos da melhor maneira.”

Também Isabel Andrade, diretora do Internato, admite que “é um prazer receber-vos no CHTV, um hospital que sempre esteve empenhado na formação.”

No total, o CHTV acolheu 62 médicos de formação geral, 30 de formação especializada, e 19 de Medicina Geral e Familiar colocados no ACES Dão Lafões, mas que irão fazer estágios no CHTV.