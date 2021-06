Candidato do PS à Câmara de Viseu está internado nos cuidados intensivos coronários

O candidato à Câmara de Viseu pelo PS, João Azevedo, está desde domingo internado nos cuidados intensivos coronários do Centro Hospitalar Tondela Viseu (CHTV), disse à agência Lusa fonte da candidatura.

João Azevedo “sentiu-se mal no domingo e foi ao hospital, tendo ficado internado”, explicou a mesma fonte, que contou à agência Lusa que “a situação é um bocadinho crítica, mas está a realizar mais exames” no CHTV.

“A origem do problema é cardiovascular e está nos cuidados intensivos coronários”, disse.

João Azevedo, 46 anos, é, atualmente, deputado da Assembleia da República, e foi o primeiro a assumir a candidatura à Câmara Municipal de Viseu, pelo PS, depois de ter sito presidente no concelho vizinho de Mangualde, desde 2009, de onde saiu para o Parlamento.

Entre 1997 e 2019, João Azevedo – que é formado em Educação Física e pós-graduado em Administração e Planificação da Educação – desempenhou funções como a de adjunto do governador civil de Viseu e de assessor do grupo parlamentar do PS e do secretário de Estado da Administração Marítima e Portuária.