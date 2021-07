Campeão pelo FC Porto reforça baliza do Académico de Viseu

O guarda-redes senegalês Mouhamed Mbaye, campeão em 2019/2020 pelo FC Porto, é reforço do Académico de Viseu, confirmou à agência Lusa fonte da SAD do clube da II Liga de futebol.

Mbaye, de 23 anos, terminou uma ligação ao FC Porto, no qual esteve desde a sua chegada a Portugal na época 2015/2016, então para integrar a equipa de juniores dos ‘dragões’.

Passou depois pela equipa B e viu Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, dar-lhe a oportunidade de ser campeão, ao ser utilizado durante 14 minutos no jogo da consagração frente ao Moreirense, na época 2019/2020.

No dia 03 de setembro de 2020, Mbaye lesionou-se com gravidade durante um treino e a recuperação a uma rotura do ligamento cruzado no joelho esquerdo deixou-o sem jogar desde essa data.

Ingressa agora no Académico de Viseu, como jogador livre, onde vai procurar relançar a carreira.

Mbaye é mais uma opção para a baliza do Académico de Viseu, na qual onde o técnico Zé Gomes conta com Ricardo Janota e Elísio Pais, mas o jovem guarda-redes vai ser emprestado ao Castro Daire, equipa do Campeonato de Portugal, assim que a SAD dos viseenses fechar o processo de inscrição de Domen Gril, internacional sub-21 pela Eslovénia e que já se encontra em Viseu a treinar com o plantel academista.