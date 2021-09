CÂMARA E JUNTA DE FREGUESIA DE VISEU CHAMAM “PARQUE DE LAZER” DE MARZOVELOS A DOIS BANCOS DE JARDIM, NUM DECLIVE COM VISTA PARA UM TANQUE COM ÁGUA ESTAGNADA, SEIS PATOS, UMA TARTARUGA E PEIXES MORTOS

Moradores de Marzovelos depararam há dias com um cartaz anunciando obras de “Reabilitação do Parque de Lazer de Marzovelos”, num investimento de 305.728,82 euros, mais IVA, assinado pelo Município e pela Freguesia de Viseu.

Acontece que esta obra foi adjudicada em 18.08.2021, a poucos dias das eleições autárquicas, mas há mais de três anos que os moradores se têm vindo a queixar do estado de degradação daquele espaço, nomeadamente com a deterioração da tela plástica que sustenta a água onde sobrevivem seis patos e uma tartaruga, apesar da água estagnada já ter provocado a morte de alguns peixes.

As obras já começaram, mas, aparentemente, sem os necessários cuidados com os animais, tendo em conta que uma pata se encontra a chocar ovos.

Os moradores desconheciam que dois bancos de jardim, sobranceiros a uma ribanceira a resvalar para um tanque forrado com uma tela plástica há mais de três anos com vários rasgões, protegido por uma rede de vedação hexagonal, onde nadam 6 patos, 1 tartaruga e vários peixes (alguns já mortos) se tratava de um “parque de lazer”.

Na verdade, para além do parque infantil, o único espaço de lazer naquela povoação fica na extremidade daquele imenso bairro, na chamada alameda em frente ao Hotel Montebelo, onde a Visabeira Imobiliária, já por duas vezes, em 2004 e 2009, colocou cartazes a anunciar a construção de um centro comercial. Após a denúncia pública da Associação Olho Vivo, a Visabeira e a Câmara de Viseu anunciaram publicamente o início de negociações para a permuta de terrenos. Volvidos dois anos, o deputado municipal do Bloco de Esquerda interpelou directamente Fernando Ruas, na Assembleia Municipal de Viseu, perguntando, em duas sessões seguidas, qual o ponto da situação das negociações sobre a permutas de terrenos, tendo em conta que na revisão do PDM aquele espaço continuou destinado a construção, mas o então presidente da CMV não teve a dignidade de responder, como era seu dever.

Esperamos que a intervenção dos moradores, do Núcleo da Olho Vivo e do Bloco de Esquerda tenha salvo aquele espaço, onde todos os dias se vêem crianças a jogar e a brincar, por vezes, acompanhadas pelos progenitores. Porque, para além deste espaço verde, Fernando Ruas, em 24 anos que esteve à frente do município, apesar do aumento da população, não criou mais nenhum jardim, a não ser na encosta do Hotel Montebelo, que na prática mais não é do que um jardim para os hóspedes daquela unidade hoteleira da Visabeira.

Talvez para compensar esta lacuna de jardins e a destruição do belíssimo jardim da Ribeira, mandou colocar dois bancos de jardim no meio da rotunda ao lado da Escola (Primária) da Avenida, o que constitui uma pedagogia negativa de segurança rodoviária, sobretudo para as crianças.

Não por acaso, a Câmara exibe, como exemplares de espaços verdes e jardins, fotografias de rotundas com flores.

Queremos VISEU, CIDADE JARDIM com mais jardins!