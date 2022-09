Câmara de Vila Nova de Paiva oferece triciclos ao ensino pré-escolar

A Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva ofereceu 30 triciclos ao ensino pré-escolar, com cerca de 100 crianças, para promover a mobilidade sustentável e hábitos de vida saudáveis, disse à agência Lusa o presidente.

“Nós queremos que as bicicletas sejam um meio de transporte muito utilizado no nosso concelho e estamos a promover o uso da bicicleta em várias vertentes e, para conseguirmos essa mudança, temos de começar pelos mais pequeninos”, defendeu Paulo Marques.

O presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva, no distrito de Viseu, adiantou à agência Lusa que “foi também um pedido das educadoras, que partilharam esse desejo numa conversa com a autarquia” e, então, o executivo resolveu avançar com a compra.

“Achámos que o investimento não seria muito elevado e contribuiria para o desenvolvimento das nossas crianças, que é o que nós queremos e, às vezes, são até os investimentos mais pequenos que acabam por ter maior retorno”, realçou.

Paulo Marques disse que “há muitos estudos que dizem que as crianças aprendem a andar de bicicleta cada vez mais tarde e é uma atividade que faz muito bem às próprias crianças e ao seu desenvolvimento”.

“Tendo em conta isso, e até temos uma ecopista, que queremos ampliar, então, a melhor forma de o fazer seria através dos mais pequenos, neste caso com triciclos, para promover a mobilidade sustentável e hábitos de vida bons e saudáveis”, sustentou.

A título de exemplo, indicou o caso das refeições, em que o executivo “acabou com as empresas que as distribuía e agora está sob gestão autárquica, que gere a própria cozinha e, além disso, usa produtos locais”.

“Foram 30 triciclos, parece ridículo, mas foi um número acordado com as educadoras, uma vez que não andam todos ao mesmo tempo e, no fundo, cobre 30% da população do pré-escolar, o que é bom”, apontou.

O autarca defendeu ainda que, com esta iniciativa, o Município está a dar “novos instrumentos às educadoras para trabalharem com os seus meninos toda a motricidade e também no sentido de combater o sedentarismo, que cada vez mais afeta os mais novos”.

“Aos poucos, estamos a tentar incrementar hábitos de vida saudável e é nas crianças que temos de começar”, reforçou o autarca, que promoveu junto da comunidade escolar um encontro com a Associação de Ciclismo da Beira Alta.

O encontro foi, “essencialmente, para promover a utilização da bicicleta e dar a oportunidade a muitas crianças de poderem andar” e “os triciclos, desde o pré-escolar, vão, certamente, dar ferramentas aos mais novos para a utilização da bicicleta no futuro”.

Paulo Marques explicitou que a distribuição dos triciclos foi feita em função do número de alunos nas quatro escolas, num total de quase 100, “sendo que em Vila Nova de Paiva ficou a maior parte”, enquanto os restantes foram para Touro, Vila Cova à Coelheira e Pendilhe.