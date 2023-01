Câmara de Carregal do Sal instala desfibrilhadores em espaços públicos

A Câmara Municipal de Carregal do Sal, distrito de Viseu, anunciou, através de um comunicado, que está a instalar desfibrilhadores automáticos externos (DAE) “em diversos espaços públicos do concelho, num investimento total de quase 30 mil euros”.

Ao todo, referiu o documento, “serão instalados 10 equipamentos em diversos espaços públicos, distribuídos por todos os estabelecimentos escolares do concelho, como, por exemplo, piscinas e pavilhão municipal e no clube de futebol” de Carregal do Sal.

“Numa paragem cardiorrespiratória, o grande objetivo é conseguir desfibrilhar (se estiver indicado) nos três minutos após a ativação dos serviços de emergência. Na maioria dos locais, isto implica apostar em programas de desfibrilhação usando um DAE”, justificou a autarquia.

A instalação dos DAE resulta da proposta vencedora do orçamento participativo municipal de 2022, que tinha como objetivo “dotar os locais mais frequentados por atletas em atividade escolar com o dispositivo médico portátil que, nos casos indicados, (…) pode evitar a morte”.

Na próxima terça-feira realiza-se “a primeira de 10 formações de capacitação aos funcionários das estruturas recetoras para adquirirem competências para o manuseamento correto e eficiente dos equipamentos”.