Câmara de Carregal do Sal elimina 173 ninhos de vespa asiática em 2022

A Câmara Municipal de Carregal do Sal anunciou que foram “extintos 173 ninhos de vespa asiática identificados em 2022, o que corresponde a menos 145 ninhos do que no ano anterior, em que foram intervencionados 318 ninhos”.

Uma nota de imprensa daquela autarquia do distrito de Viseu, refere que a maioria dos ninhos foi avistada em carvalhos (41) e pinheiros (29), maioritariamente nas freguesias de Oliveira do Conde (54) e de Carregal do Sal (46).

“A proteção civil do concelho tem-se empenhado no combate a esta praga respondendo de forma célere às denúncias efetuadas, quer pela população, quer pelas instituições”, destaca o documento.

O município sublinha ainda que “o tratamento / extermínio foi realizado pelas duas corporações de bombeiros do concelho, ou seja, Cabanas de Viriato (51) e Carregal do Sal (122)” e apela “à colaboração de todos os munícipes na informação relativa a avistamentos ou suspeitas da existência” de ninhos.