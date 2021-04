BMC COMPETIÇÃO PRONTO PARA O 1º DESAFIO EM BRAGA

Depois de uma época sabática, eis que a equipa da BMC Competição com Nuno e Daniel Pereira estão de regresso ao Campeonato Portugal Legend´s ao volante do seu Honda Civic .Segundo, Nuno Pereira “ na realidade é o nosso regresso, pois em 202 optamos por não fazer nada, o Honda apenas participou em alguns track day, e isso apenas para aquilatarmos o estado de evolução do carro. Agora estamos prontos para este desafio”. Quanto a objectivos, sorriu e disse-nos “ para já terminar as duas corridas, de preferência sem problemas técnicos. Depois poder rodar o mais possível na sessão de treinos livres, para depois nos treinos cronometrados poder tentar apanhar a pista limpa e com isso fazer um bom tempo, embora saiba que vai chover, o que limita sempre um pouco. Depois na corrida é para dar o meu máximo e obter a melhor classificação possível”, conclui. Daniel Pereira acrescentava “ vai ser uma prova importante para nós, para ver como estamos perante a concorrência, já via a lista de inscritos e é qualquer coisa, só grandes máquinas. Por isso facilidades em pista é o que não vai haver de forma garantida, mas vamos fazer o maior esforço, e espero que tudo nos corra bem, se conseguíssemos um pódio “ seria a cereja no topo do bolo”, vamos lá ver como irá correr tudo”, conclui Daniel Pereira.

Nuno e Daniel Pereira irão fazer as verificações técnicas ao Honda Civic na sexta feira de manha, pois à tarde será a a sessão de treinso cronometrados, para no sábado dar lugar à sessão de treinos cronometrados e no domingo às duas corridas .