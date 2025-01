Biblioteca Municipal de Sátão renovou equipamento informático

A Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões (CIMVDL), com o apoio do PRR (Plano de

Recuperação e Resiliência), procedeu à aquisição de equipamento informático para a utilização do público

das bibliotecas da RIBVDL – Rede Intermunicipal de Bibliotecas Viseu Dão Lafões.

Neste âmbito, a Biblioteca Municipal de Sátão renovou o seu equipamento informático, com 12

computadores que foram instalados nos diversos espaços públicos da mesma, aumentando assim a

capacidade de resposta quanto aos desafios do acesso à informação online e ao desenvolvimento de

competências de literacia digital dos utilizadores/ leitores.

Alexandre Vaz, Presidente do Município de Sátão, considera esta aquisição benéfica para o espaço

da Biblioteca Municipal, permitindo agora aos seus utilizadores/ leitores uma maior rapidez na utilização

dos programas e funcionalidades da Internet.