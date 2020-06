Aventura Dacia vai ao Centro de Portugal

O Todo Terreno está de regresso! Depois do período de confinamento, chegou o momento de voltar à descoberta pelo TT com o Clube Escape Livre, e a 9ª Aventura Dacia 4×2 é o passeio que assinala, com grande expetativa, este retomar do calendário e da atividade turística e de lazer. A 9ª Aventura Dacia decorre de 11 a 13 de setembro e cumprirá todos os requisitos legais e sanitários relativos à pandemia por Covid-19. Tudo, para oferecer a descoberta dos tesouros do Centro de Portugal.

O passeio que recebe os Dacia Duster 4×2 e 4×4 e os Sandero Stepway terá, este ano, características especiais e será, por isso – e até novas regras que permitam maior abertura e desconfinamento – limitado a cerca de 25 viaturas Dacia, metade do habitual. A organização, os agentes de hotelaria e restauração e os locais de visita previstos no programa estão a preparar todas as condições para garantir a respetiva segurança sanitária. Por juntar equipas normalmente da mesma família dentro da viatura, é possível, como sempre, desfrutar de todo o programa e voltar a sentir a proximidade à natureza de forma segura.

A 9ª Aventura Dacia 4×2 tem início em Penela, no Duecitânia Design Hotel, uma unidade com design inspirado no império romano, que disponibiliza o seu circuito Spa (caso as normas na altura o permitam), e conta com jantar de boas vindas e uma primeira etapa noturna que conduz ao castelo de Penela e a uma receção na Câmara Municipal.

No sábado, a manhã contempla a subida à capela de S. João do Desterro e a visita à praia fluvial da Louçainha e, de tarde, novas paisagens se avistam do Alto de Trevim e da ermida de Sto. António da Neve. A visita ao Alto do Calvário, em Miranda do Corvo, antecipa o regresso ao hotel.

No domingo, as peculiares Buracas do Casmilo poderão ser avistadas no percurso a caminho do castelo de Montemor-o-Velho, última visita antes do almoço de encerramento com entrega de lembranças e troféus, que decorre na reputada Quinta do Mourão, em Tentúgal.

Para Luís Celínio, presidente do Clube Escape Livre, “será com redobrado entusiasmo que receberemos os nossos participantes, neste histórico regresso ao terreno, pois todos desejamos voltar aos merecidos momentos de lazer e descontração. Queremos acreditar que toda esta situação da pandemia estará praticamente sanada após o verão, mas independentemente da evolução da situação, o Clube Escape Livre e os seus parceiros irão garantir o cumprimento das normas em vigor.”

As inscrições custam 325 euros para duas pessoas em viatura Dacia e incluem 2 noites em hotel 4*, 4 refeições, visitas, ofertas, seguro e troféus SPAL. Inscrições e informações disponíveis em www.escapelivre.com ou através de escapelivre@escapelivre.com ou 271 205 285 |967 899 449.