Avançado Juanma Boselli é novo reforço do Tondela

O avançado uruguaio Juanma Boselli assinou com o Tondela por duas temporadas, até junho de 2023, anunciou o clube da I Liga de futebol na sua página oficial da internet.

“O atacante uruguaio assinou um contrato válido por duas temporadas, até junho de 2023. Internacional pelo Uruguai, Boselli marcou presença em dois campeonatos do mundo de sub-20, em 2017, na Coreia, e em 2019, na Polónia”, anunciou o clube ‘beirão’.

Com passagens por Brasil e Espanha, além do seu país de origem, explica a nota de imprensa, o novo camisola 11 do Tondela mostrou estar disponível no imediato para acrescentar a sua qualidade.

“Venho para ajudar a equipa no que for necessário, da minha parte a raça, a força e a energia estarão sempre presentes. Sou um jogador que pode atuar em várias posições, tenho uma boa visão, técnica e uma boa qualidade de jogo”, assumiu aos canais de comunicação do clube.

Juanma Boselli explica ainda que aceitou jogar no Tondela por considerar que é uma equipa com “uma ideia de jogo muito positiva e clara” e reforça que vai “dar tudo para poder ajudar nos seus objetivos”.

O avançado junta-se assim a Philip Tear, Neto Borges, Iker Undabarrena, Renat Dadashov, Eduardo Quaresma, Manu Hernando, Daniel dos Anjos e Tiago Dantas e ainda a jogadores que transitam da última época, como Bebeto, Jota, Tiago Almeida, Naoufel Khacef, Ricardo Alves, Pedro Augusto, João Pedro e Telmo Arcanjo.

Também continuam no plantel os guarda-redes Joel Sousa, Babacar Niasse e Pedro Trigueira e os avançados Salvador Agra, Jhon Murillo, Tomislav Strkalj, Souley e Rafael Barbosa.