As vantagens das cápsulas CDB em comparação com o óleo

CBD. Provavelmente já ouviu falar nestas signas, mas nem sempre sabemos para o que realmente elas servem. Trata-se de um componente encontrado na cannabis mas que não tem os efeitos psicotrópicos associados às “drogas” da cannabis.

Esta sigla é conhecida também como canabinol, e compõe os extratos da planta (até 40%) podendo, depois de extraído, ser utilizado para um número variado de tratamentos.

O mais comum é sem dúvida o óleo de CBD ou as cápsulas CBD.

Quando o CBD se tornou mais popular

Antes de 2014 era visto com algum cepticismo pelas pessoas que o desconheciam. Mas foi nesse ano que uma mãe de uma criança com síndrome de CDKL5 conseguiu que a justiça a autorizasse a utilizar CBD para o tratamento do seu filho.

Entretanto, vários estudos científicos têm utilizado CBD para consignar que este óleo, que também pode ser distribuído em cápsulas, tem benefícios para a saúde.

Óleo CBD ou capsulas CBD, qual a diferença?

Na realidade não existe qualquer diferença entre uma ou outra. Existe no entanto uma consciência por parte dos produtores de que nem todas as pessoas gostam do saber do óleo CBD, por isso as cápsulas podem ser ingeridas naturalmente como qualquer comprimido, com ou sem água.

Depois, no estômago, a mesma é dissolvida e consegue por isso um efeito igual ao consumo do óleo diretamente.

As cápsulas têm ganho nos últimos anos uma maior taxa de compra devido à sua facilidade de toma.

Mas o CBD serve para quê?

Existem várias formas em que o CBD pode ser útil. Não se limitam a estas que podemos descrever, no entanto cada caso é um caso e pode (e deve) ser sempre acompanhado por profissionais. Em suma, é utilizado como anticonvulsivo, anti-inflamatório, ansiolítico e antitumoral.

Por exemplo, para quem tem epilepsia, o CBD está provado que reduz as convulsões relacionadas com esta doença.

Para doenças como AVC, Alzheimer, Parkinson e neurodegeneração que pode ser causada pelo consumo excessivo de álcool, também foram positivamente observadas propriedades de proteção de células, bem como para esclerose múltipla que é uma doença inflamatória.

Devo consumir CBD?

Se sofre de alguma das doenças aqui descrita, deverá ir ao site https://www.cibdol.pt/ pois lá encontra vários tipos de capsulas e óleos e poderá consultar as indicações no próprio site para se verificar se isto se aplica a si. No entanto, cada vez mais pessoas confiam no CBD como método de alívio de dor, melhoria da condição humana e como se costuma dizer, o uso cada vez mais no quotidiano fala por si.