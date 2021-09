ARC SPORT REGRESSA AO EUROPEU DE RALIS

RICARDO TEODÓSIO LUTA PELO TÍTULO NACIONAL

Miguel Correia está de volta e Paulo Neto confiante

O Campeonato de Portugal de Ralis visita uma região consagrada para a

modalidade em termos mundiais. As fantásticas especiais que fazem história

no panorama dos ralis estão de regresso, e este ano contam para as contas do

europeu da especialidade. É nesse palco que Ricardo Teodósio e José

Teixeira vão tentar vencer para chegar à liderança do CPR.

“Queremos ir com tudo para ganhar. O carro está à nossa medida e com o

set-up perfeito para esta prova. Com uma base de trabalho muito boa,

estamos prontos para começar, embora ainda necessite evoluir o nosso

sistema de notas para algumas especiais. Tivemos de nos inscrever no

ERC para poder partir em melhor posição e estamos confiantes para

poder inverter a posição no campeonato no final da prova. Vamos ao

Serras de Fafe para vencer”, disse Ricardo Teodósio.

Depois de uma interrupção, Miguel Correia e António Costa estão de

regresso ao campeonato, com o objetivo de alcançarem um resultado positivo.

“Vamos voltar à dança! Este rali em terra pode ser o ideal para o nosso

regresso, numa prova mítica que conta com um plantel de luxo. Vou

testar para perceber se ainda sou o mesmo, e quero apontar para um

lugar entre os cinco primeiros do Campeonato de Portugal de Ralis.

Estamos confiantes”, afirmou Miguel Correia.

Este tem sido um ano muito positivo para Paulo Neto e Vítor Hugo que

conseguiram ultrapassar todas as dificuldades de provas muito exigentes, com

o Skoda Fabia R5. Terminar mais este grande desafio é um grande objetivo da

equipa.

“Este é um rali novo para nós, mas uma prova sempre gira de fazer,

disputada numa região especial. Um rali grande que tem de ser abordado

com cuidado, até porque a nossa ordem de partida não será favorável. Há

muitos pilotos portugueses que não estão inscritos no ERC e terão de

partir mais atrás. Só fizemos um teste antes da prova, mas este é mais um

rali longo para terminar numa boa posição. Com o Skoda é mais fácil

evoluir em pisos de terra, embora goste mais de asfalto. Estamos

confiantes para mais um exigente desafio”, concluiu Paulo Neto.

A ARC Sport volta aos conhecidos troços da região de Fafe com os objetivos

bem definidos. Colocar Ricardo Teodósio na liderança do campeonato e

rubricar boas prestações com Miguel Correia e Paulo Neto aos comandos de

três Skoda Fabia, é o propósito da equipa de Aguiar da Beira.

“Estamos confiantes para este desafio, num rali que acaba por ser um

estímulo para todos. Podem contar com o total empenho de todos os

elementos da equipa, para se atingirem resultados muito positivos, como

é nosso timbre. Esta é uma prova longa e muito exigente, mas, como

sempre, vamos entrar confiantes”, afirmou Augusto Ramiro.

O Rali Serras de Fafe e Felgueiras, conta este ano com carimbo europeu,

numa prova recheada de estrelas e com um duelo anunciado entre Andreas

Mikkelsen e Dani Sordo, tal como aconteceu nos Açores. A prova disputa-se no

sábado e domingo, 2 e 3 de outubro, com 16 especiais de classificação e

quase 200 km ao cronómetro.