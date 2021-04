António Correia vence em Braga nas Single Seater Series 2021

António Correia iniciou a sua terceira época nas Single Seater

Series de forma muito positiva, ao vencer quer à geral quer na

categoria PT, onde luta por mais um título com o Funspeed FS.

No Circuito Vasco Sameiro, em Braga, António Correia foi o principal

protagonista na prova de abertura das Single Seater Series 2021. O

piloto beirão contou com alguns contratempos no sábado que o

impediram de impor um ritmo forte, mas, juntamente com a sua

equipa Funspeed Racing Engineering, encontrou a melhor solução.

“Na qualificação fui 3.º à geral e 1.º na categoria PT, mas

percebemos que tínhamos problemas para resolver, sobretudo

num sensor que prejudicava a aceleração. Felizmente conseguimos

resolver, pelo que hoje nas corridas mostramos um andamento

completamente diferente”, recordou António Correia, que depois

de ser 2.º à geral e ter ganho a categoria PT na Corrida 1, venceu as

Corridas 2 e 3, rubricando a volta mais rápida em ambas.

“Na corrida 1, a pista estava completamente molhada, com zonas

muito perigosas. Parti bem, mas depois vi que não tinha

andamento para vencer e que se arriscasse poderia comprometer

as outras duas corridas, pelo que optei por gerir o ritmo. Na Corrida

2, passei logo para a liderança e mantive-a durante algum tempo

de forma tranquila, mas, na parte final, o pelotão aproximou-se e

tive novamente de dar o meu máximo para vencer à geral e na

categoria PT, com a volta mais rápida. Na Corrida 3, face aos

resultados que alcancei nas Corridas 1 e 2, larguei da pole-position

e ‘travei’ um duelo intenso com o Pedro Matos, com quem fui

trocando a liderança, mas depois consegui levar a melhor, numa

corrida verdadeira renhida, em que também fiz a volta mais rápida,

venci à geral e na categoria PT. O meu objetivo nesta prova era

somar bons pontos para o campeonato, onde importa ser regular.

Mas tudo acabou por correr melhor, com três vitórias na categoria

PT e duas à geral (com a volta mais rápida), refletindo assim um

ótimo início de campeonato. Agradeço a todos os patrocinadores

que apostam em mim, bem como à minha família e amigos. E, claro,

estou muito grato à minha equipa Funspeed Racing Engineering,

sobretudo ao Sr. Jorge Domingues e ao Sr. João Carreira que

fizeram um excelente trabalho”, sublinhou António Correia.