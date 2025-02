Alunos conheceram testemunho de jovem empreendedora nas Conferências Teen

No passado dia 14 de janeiro recebemos, na Escola Sede do Agrupamento de Escolas de

Oliveira de Frades, mais uma edição do programa “Wanted – Escolas Empreendedoras da

CIM Viseu Dão Lafões” em que os alunos ficaram a conhecer o testemunho de uma jovem

empreendedora.

O Vice-Presidente, José Luís Lima, deu início à sessão, desafiando os jovens a realizarem

os seus projetos com convicção, transmitindo-lhes a confiança necessária para acreditarem

nas suas potencialidades.

A jovem empreendedora, Inês Guimarães, contou a sua história de vida, dando a conhecer o

seu percurso profissional (Licenciada e Mestre em Matemática pela Faculdade de Ciências

da Universidade do Porto e uma verdadeira entusiasta por transformar números e fórmulas

em algo inspirador e acessível). De forma descontraída e divertida, conseguiu conquistar a

atenção dos alunos do ensino profissional e CEF, revelando-se uma inspiração para o futuro

destes jovens.

Desejamos à Inês que continue o seu brilhante percurso e incentivamos todos os alunos a

lutarem pelos seus sonhos, com dedicação e trabalho, acreditando no seu valor. O resultado

será compensador!