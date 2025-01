Águias de Santa Marta perdem diante do S.L. Benfica

A equipa de futsal feminino do FC Águias de Santa Marta perdeu,

este sábado, diante do SL Benfica por 4-1 em jogo da 14.a jornada da

fase regular da Liga Placard.

No Pavilhão Municipal de Novelas, a partida foi intensa e

compensada de início ao fim. As Águias de Santa Marta abriram o

marcador aos quinze minutos, com Andreia Gonçalves a rematar para

o fundo das redes. A equipa Penafidelense orientada por Sergio

Vieira foi para o intervalo a vencer 1-0.

No regresso dos balneários, a toada da partida manteve-se, mas a

equipa Penafidelense não conseguiu segurar o resultado. A equipa

Lisboeta respondeu aos 22 minutos com um golo de Janice, 25 e 28

minutos com golos de Ana Sofia, e aos 36 minutos, golo de Sara

Ferreira para selar a vitória em 4-1.

O Santa Marta encontra-se no 4.o lugar na tabela classificativa, com

23 pontos.

As Águias de Santa Marta voltam a entrar em campo no próximo

sábado, 11 de janeiro, às 17 horas, no Pavilhão Engo Santos e Castro

(Lisboa), para defrontar o Atlético Clube de Portugal, o jogo da 15.a

jornada da Liga Placard Futsal Feminino.