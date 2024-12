Águias de Santa Marta empatam dentro de portas com o Novasemente

Na luta pela Taça da Liga Placard Futsal Feminino, a equipa

das Águias Santa Marta e do Novamente/Cavalinho

acabaram por empatar e ficar as duas fora da prova.

A equipa Penafidelense foi a primeira a marcar, com golo de

Andreia Gonçalves, aos 31 minutos, mas a dois minutos do

término da partida (38 minutos), a jogadora da esquipa

Espinhense, Thuiany Araújo anulou a desvantagem que o

golo de Andreia Gonçalves havia criado. Tendo terminado a

partida com um empate de (1-1).

O FC Águias de Santa Marta, termina a primeira volta da

Liga Placard de Futsal Feminino, em quinto lugar na tabela

classificativa, com 16 pontos, sem acesso a Taça da Liga.

Na próxima jornada, as Águias de Santa Marta recebem

Futsal Feijó, o encontro está agendado para sábado dia 14

de dezembro, às 20:00 horas, no Pavilhão Municipal de

Novelas.