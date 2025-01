Académico de Viseu vence Feirense na abertura da 19.ª jornada da II Liga

O treinador Sérgio Vieira conquistou hoje a primeira vitória no comando do Académico de Viseu, na receção ao Feirense, por 2-1, no jogo de abertura da 19.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

Numa noite muito fria em Viseu, Diogo Almeida inaugurou o marcador aos 16 minutos, com Leandro a empatar para o Feirense aos 45, antes de Yuri Araújo, aos 78, fixar o resultado, sete minutos após ter sido lançado em campo.

Os beirões tiveram mais iniciativa nos minutos iniciais, com o Feirense na expetativa, procurando em rápidas saídas para o contra-ataque chegar com perigo à área do Académico.

Aos 16 minutos, e na primeira vez que os comandados de Sérgio Vieira chegaram com perigo à área do ‘fogaceiros’, marcaram, com uma assistência perfeita de Marquinho para a cabeça de Diogo Almeida, que, no coração da área, solto de marcação, fez o golo.

Em desvantagem no marcador, o Feirense mudou a forma de jogar e os papéis inverteram-se, com o Académico a responder em rápidas transições, sobretudo através de Famana Quizera e Diogo Almeida, que mantinham em alerta a formação orientada por Vítor Martins.

Contudo, no minuto 45, o golo do empate surgiu, após um cruzamento da direita de Diga, em que Leandro Antunes marcou de cabeça, batendo Matheus Sampaio, que hoje rendeu na baliza o lesionado Domen Gril.

No segundo tempo, só aos 72 minutos houve um lance digno de registo, com o recém-entrado Yuri Araújo a cruzar e André Almeida a cabecear à barra da baliza dos visitantes.

O momento do jogo estava reservado para os 78 minutos, com o segundo golo dos viseenses, marcado por Yuri Araújo, na recarga a uma ‘bomba’ que Sori Mané enviou de fora da área ao poste da baliza do Pedro Mateus.

Com este resultado, o emblema beirão soma agora 29 pontos, subindo, à condição, ao sexto lugar da II Liga, enquanto o Feirense é nono, com 24.