Académico de Viseu vence Águeda em jogo de preparação

O Académico de Viseu, da II Liga de futebol, venceu hoje por 2-0 o Recreio de Águeda, equipa do Campeonato de Portugal, em jogo de preparação disputado em Viseu.

Os golos dos viseenses foram apontados por João Oliveira e Jean Patric.

Rui Borges, treinador do Académico de Viseu, aproveitou para dar minutos a todos os jogadores disponíveis, numa altura em que os viseenses têm pela frente duas semanas sem competição, depois do adiamento, para 22 de dezembro, do jogo com a Oliveirense, da 11.ª jornada da II Liga, inicialmente agendado para o dia 01.

Pica e Fernando Ferreira, a recuperarem de problemas físicos, ficaram fora deste particular frente ao Recreio de Águeda.

O Académico de Viseu prepara o jogo da 12.ª jornada, em Matosinhos, com o Leixões, agendado para 08 dezembro, pelas 15:00.