Académico de Viseu goleia no estádio do Leixões

O Académico de Viseu goleou ontem o Leixões por 4-1, em partida na sexta jornada da II Liga portuguesa de futebol disputada no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Os viseenses abriram o marcador já nos ‘descontos’ da primeira parte, pelo austríaco Daniel Nussbaumer, Ben Hassan ainda empatou aos 51, mas Paul Ayongo, de grande penalidade (55), novamente Daniel Nussbaumer (65) e Famana Quizera (79) selaram o resultado e o segundo triunfo dos visitantes no campeonato.

Três cantos consecutivos para o Académico de Viseu nos primeiros quatro minutos foram um primeiro aviso, mas o Leixões respondeu logo aos seis minutos, quando Sapara recebeu a bola no flanco esquerdo, fletiu para o centro e rematou, tendo o guardião Gril sacudido a bola para à sua esquerda.

O Leixões esteve muito inseguro a nível defensivo e sofreu com os ‘raides’ conduzidos pelo lado esquerdo e os cruzamentos daí para o segundo poste da baliza de Beunardeau.

Aos 29 minutos, um lançamento longo para as costas da defesa viseense permitiu a Morim isolar-se, mas o médio tentou servir Sapara em vez de rematar e a situação de perigo acabou por se perder.

A partir daí, o Académico de Viseu cresceu e Luisinho esteve perto do golo aos 36, 37 e 41 minutos, na sequência de cruzamentos por alto e para o segundo poste da baliza do guarda-redes leixonense.

O aviso estava feito, mas o Leixões não se precaveu e já nos ‘descontos’ do primeiro tempo, aos 45+1, sofreu o primeiro golo. Luisinho cruzou da esquerda e o austríaco Daniel Nussbaumer impôs-se na luta pela bola, cabeceou e marcou.

O Leixões entrou bem na segunda parte e empatou por Ben Hassan aos 51, após um canto marcado por Kiki, mas o Académico de Viseu recolocou-se na frente do marcador quatro minutos depois (55), através de uma grande penalidade convertida por Ayongo, por alegado derrube faltoso de Pana.

Sapara falhou um golo fácil e o empate pouco depois, no seguimento de um contra-ataque rápido do Leixões, e a equipa ‘afundou-se’ a partir daí, uma vez que apostou muito no ataque e descurou a segurança defensiva.

O Académico de Viseu ampliou a vantagem aos 65 minutos. João Vasco conduziu um ataque rápido pela direita, cruzou largo e Daniel Nussbaumer surgiu a rematar de primeira e a bisar na partida.

O resultado seria fixado pelo internacional sub-20 português Famana Quizera, de origem guineense, que entrara dois minutos antes para o lugar de Daniel Nussbaumer e desferiu um remate forte e colocado, fazendo assim o 4-1 final num jogo em que o Leixões desiludiu e os viseenses foram mais lúcidos.

Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões – Académico de Viseu, 1-4.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Daniel Nussbaumer, 45+1 minutos.

1-1, Ben Hassan, 51,

1-2, Paul Ayongo, 55 (gp)

1-3, Daniel Nussbaumer, 65

1-4, Famana Quizera, 79

Equipas:

– Leixões: Beunardeau, João Amorim (Jefferson Encada, 61), Gustavo França, Leo Bolgado, Seck, Diogo Leitão (George, 60), Ben Hassan, Morim (Luan Santos, 74), Kiki (Luisinho, 74), Sapara (Mory Bamba, 61) e Wendel.

(Suplentes: Stefanovic, George, Luisinho, Jefferson Encada, Yuri, Mory Bamba, Nduwarugira, Ricardo Teixeira e Luan Santos).

Treinador: José Mota

– Académico de Viseu: Gril, Pedro Monteiro, Nuno Tomás, Vítor Bruno (Igor Milioransa, 89), Tiago Mesquita, João Vasco (André Claro, 83)), Pana (Fernando Ferreira, 83), Renteria, Luisinho, Paul Ayongo (André Carvalhas, 83)) e Daniel Nussbaumer (Famana Quizera, 77).

(Suplentes: Janota, Famana Quizera, André Carvalhas, Çakar, Fernando Ferreira, André Claro, Ericson, Igor Milioransa e Lúcio Fernandes).

Treinador: José Gomes da Silva.

Árbitro: André Narciso (A. F. Setúbal).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Sapara (47), Léo Bolgado (66) e Ben Hassan (71).

Assistência: 859 espetadores.