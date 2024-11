Académico de Viseu e Benfica B empataram a um golo no Fontelo

Académico de Viseu e Benfica B empataram hoje 1-1, em Viseu, em jogo da 10.ª jornada da II Liga de futebol, que prolongou a série sem vitórias dos viseenses no seu reduto.

Yuri Araújo, aos 20 minutos, adiantou os beirões no marcador, com um remate de fora da área, forte e colocado, mas aos 46, João Rego empatou para os ‘encarnados’, com um desvio ao primeiro poste, na sequência de um pontapé de canto, num jogo em que os viseenses foram melhores na primeira parte, mas o Benfica B foi mais perigoso no segundo tempo.

A primeira parte teve claro domínio do Académico, que, antes do golo, ameaçou por três vezes a baliza ‘encarnada’, com Ott (11 minutos), Michelis (14) e Bandarra (17) a obrigarem André Gomes a defesas difíceis.

O guarda-redes benfiquista apenas não parou o ‘tiro’ de Yuri Araújo, aos 20 minutos, mas evitou que os viseenses fossem para o intervalo numa posição mais confortável no marcador, ao efetuar uma grande defesa a remate de Ott, aos 32.

A segunda parte começou com o golo de João Rego, a restabelecer a igualdade para o Benfica B, com um desvio oportuno ao primeiro poste na sequência de um canto, fazendo a bola passar sobre Gril.

Os comandados de Nélson Veríssimo foram mais audazes durante a segunda parte e, além do golo, tiveram mais algumas aproximações perigosas.

Contudo, foi o Académico de Viseu, já sobre o apito final da partida, que poderia ter chegado ao golo, mas o remate de Famana Quizera embateu na barra.

Na classificação, o Académico de Viseu soma agora 15 pontos e ocupa, à condição, o quinto lugar, sendo que não vence em casa para a I Liga há mais de dois meses, desde 25 de agosto, quando derrotou o FC Porto B (2-0), na terceira ronda.

Já o Benfica B mantém o terceiro lugar, com 17 pontos, mas com uma partida em atraso.