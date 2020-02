73% dos portugueses são a favor da eutanásia

73% dos portugueses são a favor da despenalização da eutanásia. Aqueles que são contra, apontam a religião como causa principal para essa opção. Estas são conclusões de um estudo realizado pela multidados.com – the research agency – em parceria com a Guess What.

A maioria dos portugueses – 85,5% – é a favor da discussão do tema mesmo que apenas 13,6% dos inquiridos admita conhecer perfeitamente o assunto, enquanto 56,5% diz conhecer o tema razoavelmente.

80,8% dos inquiridos, são a favor de um possível referendo, sendo que destes, 67,8% votariam a favor da despenalização e, caso a despenalização avançasse, 61,1% dos portugueses considera que esta deveria ser administrada pelos médicos. No que toca à condição psicológica dos doentes, a maioria – 73,9% – considera que deve haver avaliação psicológica.

Relativamente à decisão final sobre a existência ou não de eutanásia, 75,8% dos inquiridos considera que esta deve ser tomada pelo doente. O local onde a eutanásia deve ocorrer seria, para 36,9%, um hospital, seguido por outra opção à escolha do doente (31,3%).

O estudo foi realizado por via dos métodos CATI (Telefónico) E CAWI (online) a uma base de dados de utilizadores registados na plataforma da multidados.com. Foram recolhidas e validadas 1000 respostas entre os dias 14 e 19 de fevereiro de 2020.

Foto : sapo