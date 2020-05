Voluntárias LPCC costuram máscaras, cogulas, botas e cobre botas para ajudar profissionais de saúde

Em poucos dias nasceram centenas de exemplares de equipamento de proteção individual. Mais de 600 metros de tecido deram origem a cerca de 1200 peças: desde máscaras, a cogulas, botas e cobre botas.

A iniciativa conta com a colaboração exclusiva de voluntárias do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC.NRC), nomeadamente monitoras no Centro de Voluntariado Ocupacional do Núcleo, que estão a fabricar artesanalmente, em suas casas, este material para posterior doação a unidades hospitalares, centros de saúde e estruturas de apoio a idosos, que se debatem com a sua falta no dia a dia.

Com esta iniciativa, “ao proteger os profissionais de saúde estamos a proteger, uma vez mais, os doentes oncológicos e seus familiares”, reforça Vítor Rodrigues, Presidente da Direção do Núcleo Regional do Centro da LPCC.

Vários conjuntos de peças, produzidos pela LPCC.NRC, já têm estado a chegar há algum tempo às mãos dos profissionais de saúde, nomeadamente ao: IPO de Coimbra; Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Centro de Saúde de Ovar; ACES do Baixo Vouga e ACES Dão Lafões.