VISEU: Interdita circulação entre consultas externas e urgências do hospital

A Unidade Local de Saúde (ULS) Viseu Dão-Lafões informou hoje, numa nota de imprensa, que a circulação entre a consulta externa e os serviços de urgência está interdita, tanto para veículos, como para pedestres.

O impedimento de circulação deve-se às obras de construção do novo edifício de Psiquiatria e Saúde Mental, iniciado este ano. Assim, a entrada só dá acesso aos serviços da Urgência Pediátrica, Obstétrica (incluindo Ambulatório de Ginecologia e Unidade de Medicina Fetal) e Polivalente.

“Relativamente à Unidade de Diabetes, anteriormente localizada junto à Urgência Pediátrica, funciona agora no segundo piso do hospital. O acesso à unidade é efetuado pela consulta externa, devendo os utentes seguir a linha verde até à Sala de Espera nº.8, onde são realizadas as consultas”, informa a ULS Viseu Dão Lafões.