Sistema imunitário fortalecido no regresso às aulas com naturalidade

Estamos a entrar em mais um início de ano letivo. O fim das férias e o consequente regresso às aulas representa uma mudança na rotina diária, o que naturalmente acarreta novos desafios. A transmissão de segurança e envolvimento por parte dos pais ajudará a criar motivação para que os mais novos se sintam mais confortáveis e confiantes.

Num ano em que o regresso à naturalidade da vida significa mais do que apenas um retorno à rotina, é importante a preparação física e psicológica quer dos jovens estudantes como dos pais. Manter uma rotina e higiene do sono, hábitos alimentares saudáveis e realizar atividade física são essenciais para enfrentar o dia com energia. Adicionalmente, reforçar o sistema imunitário também é uma prioridade para quem pretende um desenvolvimento saudável dos seus filhos e o bom funcionamento das suas defesas.

A pensar no equilíbrio e fortalecimento do corpo, respeitando a sua integridade, a Boiron sensibiliza a população para a importância de estar naturalmente preparado para viver a vida no seu melhor. Através de uma campanha de sensibilização, que enfatiza os seus valores de cuidar sem causar danos, apresentando soluções credíveis, seguras, de confiança e de alta qualidade, a Boiron desenvolve “Viver no seu melhor, com naturalidade”.

Esta campanha cujo foco é a saúde e bem-estar dos portugueses, incentiva à preparação do corpo para reagir ao stress e agressões do inverno, neste regresso à normalidade. Com indicação para toda a família e sem interações com outros tratamentos, os medicamentos Boiron, proporcionam a melhoria da saúde e qualidade de vida em todas as idades.