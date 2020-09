Região Centro com mais 45 camas de Cuidados Continuados Integrados

A região Centro conta com mais 45 camas na Rede de Nacional de Cuidados Continuados Integrados nas suas diferentes tipologias, a maioria no distrito de Coimbra, anunciou hoje a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC).

Em comunicado, a ARSC refere que, no distrito de Coimbra, foram criadas 41 camas, em duas instituições, de longa duração e manutenção e de média duração e reabilitação, enquanto no distrito de Viseu foram criadas quatro vagas de longa duração e manutenção.

“Este aumento, o segundo registado este ano, eleva para 2.598 o total de camas na região”, destaca a nota.

A Rede de Nacional de Cuidados Continuados Integrados é um projeto conjunto dos ministérios da Saúde e da Solidariedade e Segurança Social, sendo constituída por um conjunto de instituições, públicas e privadas, que prestam cuidados continuados de saúde e de apoio social.

Os Cuidados Continuados Integrados “promovem a continuidade de cuidados de forma integrada a pessoas em situação de dependência e com perda de autonomia e, por isso, estão centrados na recuperação global da pessoa, promovendo a sua autonomia e melhorando a sua funcionalidade, no âmbito da situação de dependência em que se encontra”, salienta a ARSC.