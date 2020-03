Presidente da SRCentro alerta para condição essencial à prestação de cuidados por parte dos Enfermeiros no âmbito da pandemia COVID-19

Para Ricardo Correia de Matos, Presidente do Conselho Directivo da Secção

Regional do Centro (SRCentro) da Ordem dos Enfermeiros, perante a pandemia do Coronavírus, os

enfermeiros não podem, em circunstância alguma, prestar cuidados de saúde sem o respectivo equipamento

de protecção individual, sendo tal uma “condição sine qua non”.

“Os enfermeiros não podem, não devem, em circunstância alguma, prestar cuidados a doentes com patologia

respiratória, doentes suspeitos e doentes com teste positivo, sem o respectivo equipamento de protecção

individual!

Neste momento, todo o doente com patologia ou sintomatologia respiratória deve ser considerado um caso

suspeito.

Qualquer situação de uso indevido, roubo ou furto, deve ser comunicado imediatamente à coordenação do

serviço!

Não podemos cometer os mesmos erros de outros países. Os profissionais têm de estar protegidos para

poderem cuidar”, alerta Ricardo Correia de Matos.