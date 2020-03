PRESIDENTE DA CAP EFETUA PRIMEIRO DONATIVO E APELA À GENEROSIDADE DOS PORTUGUESES

Por proposta do Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Eduardo Oliveira e Sousa, dando resposta ao repto de solidariedade lançado por Sua Excelência o Senhor Presidente da República, a Cruz Vermelha Portuguesa criou hoje um FUNDO, para o qual todos, a nível individual, institucional ou empresarial, poderão contribuir. O primeiro donativo para o FUNDO foi já efetuado, a título pessoal, e tem por objetivo mobilizar a ajuda dos portugueses, das empresas e das instituições, no combate a este terrível flagelo. Qualquer donativo, qualquer euro, será bem-vindo.

Este FUNDO destina-se ao financiamento de meios necessários ao desenvolvimento de iniciativas, projetos e operações no âmbito da Saúde e Apoio Humanitário relacionados com esta pandemia que está a afetar um número crescente de portugueses, que já causou vítimas mortais e que está a paralisar o país.

As contas do FUNDO serão refletidas, diariamente, na página da transparência da Cruz Vermelha Portuguesa, e serão supervisionadas pelo Revisor Oficial de Contas, Dr. Vitor Almeida.

Esta iniciativa do Presidente da CAP pretende “mobilizar recursos financeiros em prol de uma causa verdadeiramente nacional. O combate a esta pandemia não pode deixar ninguém indiferente. Muitas vezes, as pessoas querem fazer algo pelo seu semelhante e pelo País e não sabem como. Pois bem, criou-se aqui esta oportunidade. A Cruz Vermelha Portuguesa, uma instituição séria e idónea, liderada por uma figura de inquestionável valor e mérito, o Dr. Francisco George, está neste momento ao serviço do Estado português no combate a este surto. Mais meios financeiros significam mais capacidade de combate a este flagelo, significam poder comprar mais material médico e cirúrgico, mais equipamento de suporte de vida, como ventiladores, e contratar mais pessoas. Todos somos poucos para vencer esta batalha. Mobilizemos recursos e a nossa solidariedade porque todos estamos em risco”.

O acompanhamento do FUNDO estará a cargo de:

Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, Francisco George

Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, Eduardo de Oliveira e Sousa

Coordenador Nacional de Emergência, Gonçalo Orfão

Vice-Presidente da Cruz Vermelha, Susana Marques

Revisor Oficial de Contas do Fundo, Vitor Almeida

A conta bancária principal do FUNDO tem o seguinte IBAN: PT50 0010 0000 3631 9110 0017

Por Multibanco:

Entidade 20999

Referência 999999999

Para mais informações, contactar:

covid@cruzvermelha.org.pt