O futuro da Medicina Regenerativa em debate na Conferência Astellas 2021

A Astellas Farma, uma das maiores empresas farmacêuticas a nível global, vai realizar no dia 21 de outubro de 2021, às 17h30, no Porto, a Conferência Astellas, subordinada ao tema da Medicina Regenerativa (MR). O progresso e o futuro desta área da medicina estão entre as principais questões a serem abordadas por especialistas de várias áreas numa conferência aberta a quem quiser participar. As inscrições podem ser feitas em www.astellasconferencia.pt .

O evento, que terá lugar no Pavilhão Rosa Mota (Super Bock Arena), no Porto, terá início com uma sessão de boas-vindas conduzida por Filipe Novais, diretor geral da Astellas Farma, seguida de um momento de enquadramento do tema da Conferência por Júlio Machado Vaz, médico psiquiatra e sexólogo português.

Posteriormente, será a vez de Alan McDougall, vice-presidente e diretor médico da Astellas Europa, que vai abordar a aspiração e a visão da companhia sobre a inovação na medicina, ao qual se irá seguir um representante do “Astellas Institute for Regenerative Medicine”, para falar sobre os progressos e desenvolvimentos promissores deste campo da medicina.

Por sua vez, Lino da Silva Ferreira, investigador pós-doutorado no MIT (Massachusetts Institute of Technology) no domínio das células estaminais, biomateriais, micro e nano tecnologias, irá centrar a sua intervenção nos avanços da MR em Portugal, mediante uma perspetiva dicotómica entre rejuvenescimento e envelhecimento.

Também Afonso Reis Cabral, escritor português, irá participar, apresentando uma reflexão sobre o tema em destaque na edição 2021 da Conferência Astellas, abordando o impacto da MR na humanidade.

O evento termina com um espaço de debate entre os vários oradores, moderado por Júlio Machado Vaz, seguido de um momento de networking entre os participantes da Conferência.

A MR tem sido uma das áreas de interesse a nível global para a Astellas, com foco nos produtos celulares derivados de Células Estaminais Pluripontentes (PSC) para doentes com importantes necessidades não satisfeitas e, também, através da aposta em tecnologia para fabricar produtos celulares de forma segura e eficiente.

Para participar é necessário fazer a inscrição previamente no website da Conferência Astellas, não sendo um evento limitado a áreas profissionais ou de formação. Para além do formato presencial, a Conferência terá também a transmissão em live streaming através da aplicação móvel “Astellas Medicina Regenerativa”[1], criada exclusivamente para o evento e disponível para download gratuito no Google Play e Apple Store.

Consulte o website da iniciativa para mais informações: www.astellasconferencia.pt