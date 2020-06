LPCC promove, na Região Centro, atividades individuais e virtuais, a favor do doente oncológico

A iniciativa, a decorrer entre junho e setembro, visa a promoção de estilos de vida saudáveis, sobretudo a de exercício físico. O conceito da iniciativa prevê que todos os interessados possam participar a qualquer momento e em qualquer lugar, escolhendo a sua modalidade preferida.

“Dou Mais Tempo à Vida – Juntos Venceremos o Cancro” (DMTV) é o lema desta campanha solidária, que tem a promoção de estilos de vida saudáveis, sobretudo da prática de exercício físico, como principal objetivo. Todos os interessados estão convidados a participar, independentemente da idade, género, condição física, lugar de execução da sua atividade física, ou do horário que lhes for mais conveniente, nas datas de realização das ações previstas pelos Grupos de Voluntariado Comunitário (GVC).

A iniciativa, com organização do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC.NRC), tem em conta a adaptação à atual conjuntura da pandemia por Covid-19, no cumprimento das recomendações da Direção-Geral da Saúde. Em planeamento conjunto com os seus 78 Grupos de Voluntariado Comunitário, o Núcleo optou por transformar as habituais caminhadas solidárias na comunidade, canceladas neste período, em atividades coletivas, concretizadas de forma individual, em pequenos grupos e/ou de forma virtual.

De salientar que os participantes são também convidados pela LPCC.NRC a produzir e partilhar pequenos vídeos ou fotografias, exibindo a t-shirt “Dou Mais Tempo à Vida” e a atividade física realizada. Os registos deverão ser enviados para o email comunicacao.nrc@ ligacontracancro.pt, para posterior partilha online.

As inscrições, com um custo de 5 euros, deverão ser feitas nas sedes dos Grupos de Voluntariado Comunitário ou nos locais de inscrição identificados por estes, conferindo ao participante o direito a uma t-shirt alusiva ao evento. O valor angariado no âmbito desta iniciativa irá reverter a favor da LPCC.NRC, para o apoio ao doente oncológico e sua família.

O projeto, que decorrerá entre junho e setembro, visa, ainda, a promoção da educação para a saúde -, assim como a divulgação das iniciativas e dos serviços da LPCC de apoio ao doente oncológico e à família.

Mais informações sobre a iniciativa disponíveis em: www.ligacontracancro.pt.

FORMAS DE PARTICIPAÇÃO

A escolha do local e o percurso de realização da atividade são determinados por cada participante, podendo ser em locais interiores da casa (sala, terraço, varanda…) ou em espaços exteriores (jardins, quintal, serra, praia, ciclovia…), desde que respeitem as recomendações da Direção-Geral da Saúde e as normas legais sobre a prevenção da Covid-19.

Cada participante é também livre de escolher a modalidade que pretende realizar. Poderão escolher conforme sua preferência entre diversas opções, como: caminhar, correr, subir e descer escadas, fazer ginástica, yoga, saltar à corda, andar de bicicleta (etc.), sendo permitida, também, a utilização de passadeiras, bicicletas, pesos, elípticas e outros acessórios de desporto, do mesmo género.